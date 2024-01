Protagonista al Grande Fratello come opinionista, Rebecca Staffelli ha fatto colpo con un abito dal costo elevato e super sensuale.

Piace e convince Rebecca Staffelli al Grande Fratello. La new entry di questa edizione del reality nelle vesti di opinionista dei social sta colpendo tutti per bravura, ironia e bellezza. In particolare anche per i suoi outfit tra cui quello “bucherellato” e con paillettes indossato durante la diretta del programma. Seduzione e non solo per la giovane donna che non ha certo badato a costi per il suo look.

Rebecca Staffelli, il costo dell’abito al GF

Rebecca Staffelli

Tra le novità dell’edizione in corso del Grande Fratello, sicuramente c’è Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, inviato di Striscia La Notizia. La ragazza, nel ruolo di opinionista social, si sta mettendo in evidenza non solo per le sue capacità e la sua bellezza ma anche per alcuni particolari outfit indossati.

I look scelti per le varie puntate sono stati tutti un successo. In particolare spicca il recente abito lungo “bucherellato” e con tante paillettes che ha colpito per vari aspetti. Il primo, sicuramente, quello estetico con la fisicità della ragazza messa in evidenza.

In secondo luogo, certamente, anche per il suo costo. Infatti, l’abito in questione, firmato da Federica Tosi, oltre ad essere particolarmente bello e anche sensuale, ha un prezzo importante. Si parla di una cifra superiore ai 600 euro. Per la precisione si parla di 648 euro.

Insomma, per fare bella figura in prima serata su Canale 5, l’opinionista non ha certo badato a spese. Al netto dell’investimento, pare proprio che la sua scelta abbia portato i suoi frutti con telespettatori e utenti social rimasti piacevolemente colpiti dall’outfit.

Di seguito anche un post Instagram con l’abito indossato dall’opinionista social del GF e i vari commenti ricevuti che confermato l’ottima scelta fatta in tema look: