Momento complicato e difficile per Tiziano Ferro che in queste ore ha convidiso alcune chat importanti con un amico.

La separazione annunciata da Victor Allen negli ultimi mesi del 2023, i problemi di salute che ne hanno condizionato l’ultimo periodo di carriera. Per Tiziano Ferro non è certo un momento entusiasmante e, anche per questo, il cantante ha deciso di condividere con le persone a lui care i suoi pensieri. Riflessioni che, in queste ore, lo stesso artista ha pubblicato in alcune stories su Instagram per lanciare un messaggio a tutti coloro che, in difficoltà, si chiudono in se stessi senza chiedere aiuto.

Le chat di Tiziano Ferro con un amico: il momento del cantante

Tiziano Ferro

Il cantante ha scelto di condividere su Instagram alcune parole che si è scambiato con un caro amico. Tiziano, infatti, a Los Angeles lontano dal resto della famiglia, ha trovato conforto da uno scambio di pareri con chi, in questo momento, gli è accanto in amicizia.

“Stupirai da quante idee, quanta energia, quanta voglia avrà Tiziano. E sto parlando dell’artista. Poi c’è l’uomo e lì devo dire che non ho mai conosciuto una persona così corretta, leale, pazza, creativa, divertente, progressista, educata, passionale, intelligente, sensibile, energica, va beh devo andare avanti? No… Tanto hai capito”, si legge nelle stories del cantante. “Hai dei valori che si trovano raramente in giro e questo nella società di oggi sembra un difetto, ma domani sarà ancora una volta la cosa giusta […]”.

Le parole della chat condivisa da TZN sono andate avanti e hanno portato il diretto interessato a spiegare ai suoi fan qualcosa di molto importante, ovvero la condivisione delle cose belle ma anche di quelle brutte.

“[…] Vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente ad alta voce: ‘Son caduto’. Il mondo, la gente, hanno tanto a cui pensare. Magari non si sono accorti che sei a terra semplicemente perché non hai fatto rumore. Non dico che poi tutti si dimostreranno disposti ad aiutarti. Ma qualcuno, fosse anche una persona soltanto, troverà il tempo di fermarsi, voltarsi, e…”.

