Dopo il docufilm ‘Unica’, ecco anche il libro: Ilary Blasi è diventata scrittrice e la sua prima opera ha scelto di intitolarla ‘Che stupida’. La nuova svolta della conduttrice ha colpito tutto il mondo dello spettacolo e non solo provocando diverse reazioni. Tra queste anche quella di Selvaggia Lucarelli che, come suo solito non ha certo risparmiato un commento pungente.

Selvaggia Lucarelli, l’affondo sul libro della Blasi

Nelle scorse ore, come detto, Ilary Blasi ha annunciato l’uscita del suo primo libro dal titolo ‘Che stupida’. Dopo il docufilm ‘Unica’, quindi, una nuova veste per la conduttrice che, chiaramente, si prepara anche a dover fare i conti con i pareri di tutto il mondo dello spettacolo, esattamente come capito per l’opera su Netflix.

Tra le persone che hanno commentato l’uscita di ‘Che stupida’ c’è stata anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, sui social, non ha fatto mancare il suo pungente parere. Per la verità la donna si è limitata a poche parole ma piuttosto taglienti.

Attraverso una storia su Instagram, infatti, la bella Selvaggia ha paragonato questa ulteriore “mossa d’immagine” della Blasi ad una strategia di attacco mediatico simile a quella che, ai suoi tempi, utilizzò Lady Diana.

“Comincia a sembrare un’operazione alla Lady D, molto anni ’90”, ha scritto. Commento decisamente tagliente e che fa riferimento, probabilmentei, alla famosa intervista di Lady D con il giornalista Andrew Morton, quando la principessa raccontò moltissimi retroscena riguardanti Buckingham Palace. Dopo le sue parole, tanti dubbi e diversi rumors vennero gettati su Carlo e sulla Regina così come su tutte le rigide regole da seguire a Palazzo.

Di seguito anche un post Instagram della Blasi a proposito del suo libro: