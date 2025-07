Cecilia e Ignazio non badano a spese: resort extra lusso, i costi sono da urlo

Relax super lusso per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che hanno trascorso alcuni momenti magici in un resort meraviglioso in Toscana.

Sta portando avanti la sua prima gravidanza con tanta serenità e voglia di diventare mamma. Ma Cecilia Rodríguez, così come suo marito Ignazio Moser, non rinunciano al relax di lusso e qualche gita nel gine settimana. I due, infatti, hanno scelto la splendida cornice di Punta Ala per una fuga romantica dal ritmo frenetico della vita quotidiana, senza badare a spese.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: relax di lusso

La coppia formata dalla bella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha trascorso un fine settimana di riposo e serenità nel lusso di un resort in Toscana. Non uno qualunque. Infatti, come è stato possibile comprendere dalle stories Instagram dei diretti interessati, i due hanno soggiornato nel fascino mediterraneo del Gallia Palace Beach Golf & Spa Resort, immerso nella macchia toscana e affacciato su una spiaggia privata.

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser – www.donnaglamour.it

La coppia ha potuto concedersi momenti di tranquillità tra piscina, spa e passeggiate tra pini secolari. Il resort, affiliato Relais & Châteaux, indubbiamente vanta un’atmosfera elegante con servizi esclusivi dedicati agli ospiti in cerca di lusso e benessere.

Il costo del soggiorno

Fatta eccezione per una cena coi fiocchi, non è chiaro cosa abbiano fatto Cechu e Ignazio durante il soggiorno ma sicuramente avranno potuto godere dei migliori trattamenti tra massaggi e piscina. Il resort, infatti, offre ogni tipo di comfort e lo fa a cifre decisamente elevate. Infatti, sul fronto tariffe, stando a quanto si apprende dai vari siti per prenotare una stanza, si parte da camere standard da circa 800 euro a notte, fino a suite più esclusive che possono arrivare anche ai 3000 euro per giorno. In questo caso, va detto, la stanza non è una normale suite ma offre servizi come vista su mare e spa privata per esempio. Indubbiamente, il soggiorno dei futuri genitori è stato incantevole.