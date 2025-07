L’ex concorrente di Amici, Emma Muscat, è diventata mamma per la prima volta: è nata Mila Rae Galea, la figlia avuta con Kurt Galea.

La famiglia di Amici di Maria De Filippi si allarga, in senso letterale: la cantante maltese ed ex volto del talent, Emma Muscat, è diventata mamma. La piccola Mila Rae Galea è venuta al mondo il 28 luglio 2025, come rivelato dalla stessa artista in un post social corredato da dolci scatti in bianco e nero dall’ospedale. Ma scopriamo tutti i dettagli del lieto annuncio.

Emma Muscat mamma per la prima volta

La cantante Emma Muscat ha condiviso con i suoi fan la lieta notizia con un dolce post Instagram.

Ad accompagnare le immagini, Emma ha scritto: “Un amore come non mai, benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina ~ Mila Rae Galea ~ nata il 28/07/25. Ti adoriamo!!“.

Accanto a lei, visibilmente emozionato, anche il compagno Kurt Galea, lontano dal mondo dello spettacolo ma presenza costante nella sua vita dal 2019.

Emma Muscat aveva condiviso la notizia della gravidanza nel marzo 2025, pochi giorni dopo aver compiuto 25 anni. In una toccante intervista al settimanale Chi, aveva raccontato di aver scoperto di essere incinta mentre era a casa con Kurt. “Porto un’altra vita dentro di me. È stato un regalo inaspettato, il più bello che potessi ricevere” aveva dichiarato.

La nuova vita di Emma Muscat tra musica e maternità

L’artista, da sempre molto legata alla sua privacy, ha vissuto la gravidanza con gioia e serenità, pubblicando con discrezione alcuni momenti come il baby shower e la rivelazione del sesso del nascituro, avvenuta solo all’inizio di luglio.

Per Emma Muscat si apre ora un nuovo capitolo, fatto di amore, responsabilità e scoperta. La nascita di Mila Rae segna un momento di svolta anche nella sua carriera, che l’ha vista crescere negli ultimi anni come artista internazionale.

La dolce notizia ha scatenato una valanga di auguri da parte dei fan e dei colleghi del mondo dello spettacolo, felici di condividere con lei questo momento speciale.