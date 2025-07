Emma Muscat è incinta e rivela su Instagram che aspetta una bambina dal compagno Kurt Galea. Il video è emozionante.

Emma Muscat, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso con i fan un momento speciale della sua vita: è in dolce attesa del suo primo figlio. La cantante maltese ha pubblicato su Instagram un video toccante in cui svela il sesso del bebè con un tenero gender reveal. “Non ce la facevamo più a tenere il segreto!” ha scritto nella didascalia. Ma scopriamo tutti i dettagli e se sarà un maschio o una femmina.

Emma Muscat: il gender reveal a sorpresa

Il video mostra l’uscita di palloncini rosa da una scatola con la scritta “Boy or Girl?”, confermando che Emma Muscat aspetta una bambina.

Il futuro papà è Kurt Galea, un uomo che vive lontano dal mondo dello spettacolo.

La cantante che ha rappresentato Malta all’Eurovision nel 2022, ha raccontato di averlo conosciuto nel 2019 in un beach club proprio nell’isola maltese, dopo la fine della sua relazione con il cantante Biondo.

La loro storia è sbocciata lontano dalle telecamere: “In passato ho condiviso troppo della mia vita privata. Stavolta volevo proteggere questo amore speciale” ha spiegato la cantante. La coppia convive dal 2024 e si dichiara più unita che mai.

Emma Muscat: la gioia di diventare madre

Emma Muscat aveva già annunciato la gravidanza lo scorso marzo durante un’intervista a Verissimo, dove aveva dichiarato: “La mia vita sta per cambiare per sempre“.

Oggi, con la rivelazione del sesso del bambino, il pubblico può condividere con lei la felicità per l’arrivo imminente della sua “piccola principessa”. La cantante, sempre molto seguita sui social, ha ricevuto una valanga di messaggi di affetto e congratulazioni da parte dei fan.