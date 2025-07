Grave lutto per Caitlyn Jenner, icona della comunità transgender ed ex campionessa olimpica. Sophia Hutchins, 29 anni, sua manager, convivente e migliore amica, è morta in un tragico incidente con il quad a Malibu. La giovane è precipitata da una scogliera alta oltre cento metri, perdendo la vita sul colpo. Ma scopriamo i dettagli della tragica notizia che ha fatto rapidamente il giro del mondo.

Il drammatico evento si è verificato mercoledì nei pressi della villa di Caitlyn Jenner a Malibu.

Sophia Hutchins, longtime friend and manager of Caitlyn Jenner, has tragically passed away.



According to TMZ, her death was the result of an ATV accident near Jenner’s home. pic.twitter.com/vl6fF9bu18