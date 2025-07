Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono lasciati: è la fine della Pozzolis Family, le dichiarazioni del comico.

Una delle coppie più amate del web, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, conosciuti dal pubblico come i Pozzolis Family, ha annunciato ufficialmente la separazione. Dopo anni di comicità condivisa e momenti di vita raccontati sui social, i due hanno deciso di dirsi addio nella sfera privata, pur mantenendo un sodalizio artistico. L’annuncio è arrivato a un anno dalla decisione effettiva, maturata dopo due anni di terapia di coppia e molte riflessioni. Ma scopriamo quale sarà il destino della famiglia di comici.

Pozzolis Family: una separazione serena e condivisa

Secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione vivono oggi in case separate ma vicine, a Milano.

I figli Olivia e Giosuè trascorrono il tempo equamente tra i due genitori, senza la necessità di ricorrere a vie legali.

Alice ha spiegato che la coppia ha voluto attendere prima di condividere la notizia, per proteggere i bambini e dare loro il tempo di abituarsi alla nuova realtà familiare.

I due hanno anche fatto un annuncio sui social per spiegare ai fan la loro situazione attuale.

Il motivo principale della separazione, come raccontato da Alice, è stato l’affievolirsi del sentimento amoroso. Nonostante l’assenza di conflitti, è venuta meno quella complicità che per due comici è sempre stata fondamentale: “Non ridevamo più insieme” ha dichiarato con sincerità, segno che l’intesa si era trasformata in un affetto diverso.

Nasce la “New Pozzolis Family”

La separazione sentimentale non metterà fine al progetto professionale dei due artisti. Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione hanno infatti dato vita alla New Pozzolis Family, un’evoluzione del format che continuerà a raccontare la genitorialità, questa volta da una prospettiva nuova e più realistica.

Il duo, quindi, continuerà a lavorare insieme, mantenendo viva la loro presenza nel mondo dell’intrattenimento digitale.