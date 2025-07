Retroscena bomba sul futuro di Mara Venier: la conduttrice tra gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa, i dettagli dell’indiscrezione.

L’ultima indiscrezione lanciata da Il Messaggero ha dell’incredibile: Mara Venier potrebbe essere tra gli ospiti fissi della prossima edizione di Che Tempo Che Fa, il celebre programma di Fabio Fazio in onda sul Nove. Una notizia che, se confermata, segnerebbe un punto di svolta significativo per la carriera della conduttrice e per gli equilibri televisivi italiani.

Mara Venier è da anni il volto simbolo di Domenica In su Rai 1, programma che continuerà a condurre anche nella prossima stagione, questa volta affiancata da Gabriele Corsi. Tuttavia, l’eventuale presenza fissa nel talk show del Nove accanto a Fazio apre scenari inediti e inaspettati. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il ritorno della “Zia Mara” accanto a Fabio Fazio

Il possibile approdo di Mara Venier a Che Tempo Che Fa non è ancora stato ufficialmente confermato dai diretti interessati o dai vertici delle emittenti coinvolte. Tuttavia, la notizia ha già infiammato il dibattito online.

Fabio Fazio a Che tempo che fa vestito di nero – www.donnaglamour.it

In molti ricordano il clamore suscitato dal passaggio di Fabio Fazio dalla Rai al Nove due anni fa, e l’idea che una delle regine della Rai possa varcare la stessa soglia alimenta curiosità e perplessità.

Se confermata, la partecipazione della Venier rappresenterebbe una mossa strategica per il programma, capace di attrarre ancora più pubblico grazie al suo carisma e alla sua lunga esperienza televisiva.

Mara Venier tra Rai e Nove: una doppia sfida

L’eventualità che Mara Venier possa gestire contemporaneamente due impegni così rilevanti, Domenica In su Rai 1 e Che Tempo Che Fa sul Nove, dimostrerebbe ancora una volta la sua centralità nel panorama televisivo italiano.

In attesa di conferme ufficiali, i fan di Mara Venier sono in fermento per scoprire se effettivamente la conduttrice televisiva, la “zia” della Rai, rivestirà un nuovo ruolo in una rete diversa dalla tv di Stato.