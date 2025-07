Jeff Bezos e Lauren Sanchez: nozze da sogno con retroscena clamorosi tra furti, allarmi e un abito in fiamme.

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez è stato senza dubbio l’evento mondano dell’anno. Per tre giorni, la coppia ha trasformato Venezia in un set cinematografico blindato, con yacht lussuosi, ospiti vip e un’organizzazione da oltre 15 milioni di euro. Ma, a cerimonia conclusa, emergono retroscena imbarazzanti che nessuno si aspettava: un furto clamoroso, un abito di Dolce & Gabbana in fiamme e persino un allarme anti-terrorismo. Scopriamo tutti i dettagli.

Nozze Bezos-Sanchez: un’intrusa ruba un abito della sposa

Il dettaglio più incredibile riguarda uno dei 27 abiti indossati da Lauren Sanchez durante le nozze.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, una donna “elegantissima” sarebbe riuscita a infiltrarsi tra i 200 invitati superando ogni controllo di sicurezza. Solo dopo ci si sarebbe accorti della sparizione di uno degli abiti della sposa, apparentemente rubato proprio dall’intrusa.

Lauren Sanchez e Jeff Bezos – www.donnaglamour.it

La donna è stata controllata ma rilasciata senza conseguenze, e a oggi non è stata sporta alcuna denuncia. E questo non è l’unico colpo di scena delle nozze.

Sempre nella giornata di venerdì, infatti, la Digos è dovuta intervenire sull’isola di San Giorgio per un presunto allarme anti-terrorismo. Diversi curiosi e imbucati si sarebbero infatti aggirati nei pressi della festa, nonostante il dispiegamento massiccio di bodyguard ed ex-marine. Un episodio che ha rivelato le falle di un sistema di sicurezza apparentemente impenetrabile.

Abito Dolce & Gabbana in fiamme: incidente o leggenda

Come se non bastasse, durante una delle feste private, uno degli abiti più iconici firmato Dolce & Gabbana avrebbe preso fuoco. Secondo alcune fonti, si trattava di un vestito indossato da Lauren Sanchez, per altri da Ivanka Trump. Nessuna conferma ufficiale, complice un accordo di non divulgazione imposto a tutto lo staff.

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez avrebbe dovuto incarnare il lusso e la perfezione. Ma anche con un patrimonio da 200 miliardi di dollari, gli imprevisti sono dietro l’angolo. Furti, fiamme e tensioni hanno macchiato quello che doveva essere il “sì” più spettacolare del decennio.