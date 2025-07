Cecilia Capriotti sposa Gianluca Mobilia a Panarea: vip, romanticismo e dettagli esclusivi del matrimonio da sogno.

Il grande giorno di Cecilia Capriotti è finalmente arrivato. La showgirl italiana convola a nozze con il compagno Gianluca Mobilia nella splendida cornice di Panarea, una delle isole più affascinanti dell’arcipelago delle Eolie. Il matrimonio, in programma per sabato 5 luglio 2025, è già iniziato con una serie di festeggiamenti pre-wedding che hanno acceso l’atmosfera tra musica, balli e celebrità. Ma scopriamo tutti i dettagli delle nozze imminenti.

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia pronti per il sì

La coppia ha scelto Panarea non solo per il suo fascino esclusivo, ma anche per il valore affettivo che l’isola rappresenta: è proprio qui che Cecilia e Gianluca si sono conosciuti e innamorati.

Insieme hanno costruito una relazione solida, coronata nel 2016 dalla nascita della figlia Maria Isabelle, che ha giocato un ruolo decisivo nella decisione di sposarsi.

Le nozze di Cecilia Capriotti si preannunciano come un evento mondano senza precedenti.

Le testimoni della sposa sono le sue amiche storiche Titti Capua e Michela Bertello, mentre tra le invitate figurano volti noti come Sara Ricci, Matilde Brandi, Fabiola Sciabbarrasi e la pr Alessandra Grillo. Insieme formeranno un vero e proprio dream team pronto a festeggiare con entusiasmo questo momento speciale.

Un evento social e indimenticabile

Non sono mancati gli assaggi social dell’evento: Cecilia Capriotti ha condiviso con i fan alcune anticipazioni dei festeggiamenti che non hanno fatto che aumentare la curiosità attorno al matrimonio. Abiti eleganti, location mozzafiato e un’atmosfera da favola rendono questo evento uno dei più chiacchierati dell’estate 2025.

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si conoscono da tempo e condividono un amore autentico fatto di rispetto e complicità. Panarea, l’isola che ha visto nascere la loro storia, sarà anche la cornice della loro promessa d’amore eterna. Un cerchio che si chiude, nel segno del romanticismo e della famiglia.