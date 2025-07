Paul Gallagher, fratello maggiore di Noel e Liam Gallagher, membri fondatori della celebre band Oasis, è stato formalmente accusato di reati gravi da parte della polizia metropolitana di Londra. Le accuse riguardano presunti episodi avvenuti tra il 2022 e il 2024.

Secondo quanto riportato dalle autorità britanniche, Paul Gallagher, di 59 anni, dovrà rispondere davanti alla Corte dei Magistrati di Westminster il prossimo 27 agosto. Le accuse comprendono violenza sessuale, strangolamento e minacce, a seguito di un’indagine avviata nel 2024. Ma le ripercussioni di questa bufera mediatica potrebbero ricadere anche sull’attesissima reunion della band.

Sebbene Paul non abbia mai fatto parte della formazione degli Oasis, è una figura nota tra i fan per essere stato spesso coinvolto nella narrazione familiare del gruppo, nato a Manchester e diventato simbolo del Britpop mondiale.

La notizia arriva in un periodo particolarmente significativo per gli Oasis: Noel e Liam Gallagher si sono riavvicinati, sorprendendo il pubblico con una reunion attesa da anni. I concerti, partiti all’inizio di luglio, hanno registrato il tutto esaurito, alimentando l’entusiasmo dei fan storici della band.

The older brother of Oasis founders Liam and Noel Gallagher has been charged with rape, three counts of sexual assault and other violent offenses, police in Britain confirm to Rolling Stone.



