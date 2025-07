Oasis: la scaletta dei concerti del tour 2025

Scopriamo la scaletta dei concerti 2025 degli Oasis: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena in giro per il mondo.

Dopo quindici anni di separazione, gli Oasis tornano insieme per regalare ai fan un tour 2025 che si prospetta indimenticabile. I fratelli Gallagher si esibiranno in una serie di concerti in giro per il mondo, in alcune delle location più importanti del globo: ecco le date e la scaletta.

Oasis, le date del tour 2025

L’attesa è finita: il tour 2025 degli Oasis prende il via. La reunion dei fratelli Liam e Noel Gallagher, che i fan più accaniti hanno aspettato per quindici anni, prevede una serie di concerti in giro per il mondo, con una scaletta da pelle d’oca. La data zero è fissata per il 4 luglio presso il Principality Stadium di Cardiff, in Galles, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 23 novembre all’Estádio do Morumbi di San Paolo, in Brasile.

Di seguito, le date e le location del tour 2025 degli Oasis:

4 e 5 luglio – Principality Stadium, Cardiff;

11, 12, 16, 19 e 20 luglio – Heaton Park, Manchester;

25, 26, 30 luglio e 2 e 3 agosto – Wembley Stadium, Londra;

8, 9 e 12 agosto – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edimburgo;

16 e 17 agosto – Croke Park, Dublino;

24 agosto – Rogers Stadium, Toronto;

28 agosto – Soldier Field, Chicago;

31 agosto – MetLife Stadium, East Rutherford;

2,3,27 e 28 settembre – Wembley Stadium, Londra;

6 settembre – Rose Bowl, Los Angeles;

12 settembre – Estadio GNP Seguros, Città del Messico;

23 novembre – Estádio do Morumbi, San Paolo.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, gli Oasis porteranno in scena i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: