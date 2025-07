Cecilia Rodriguez vive la gravidanza con gioia in Toscana: “Aspettiamo Clara Isabel, il periodo più bello della mia vita”.

Cecilia Rodriguez si sta godendo un momento unico e irripetibile: la dolce attesa della sua primogenita, Clara Isabel. Insieme al marito Ignazio Moser, la showgirl argentina ha scelto la quiete della Toscana per vivere queste settimane speciali prima del parto. Un luogo del cuore, la Maremma, che lei stessa definisce magico e capace di riportarla all’infanzia trascorsa a Buenos Aires. Ma scopriamo che cosa ha rivelato sulla gravidanza e perché ha scelto proprio la Toscana per una vacanza in pieno relax.

Cecilia Rodriguez: l’amore per la Toscana

La Toscana rappresenta per Cecilia un luogo speciale, tanto da averla scelta come luogo delle nozze.

“Appena vista ho capito che mi sarei sposata qui” ha raccontato ai suoi follower su Instagram, sottolineando quanto la natura e il calore delle famiglie locali le ricordino il mare e le attese estive della sua giovinezza.

Qui le foto della sua estate in Toscana.

Per questo ha scelto ancora una volta la regione toscana per godersi gli ultimi momenti prima dell’arrivo della figlia Clara Isabel.

Cecilia Rodriguez e la gravidanza

La gravidanza ha rappresentato per Cecilia Rodriguez non solo un evento felice, ma anche un’occasione di crescita personale.

La showgirl ha condiviso l’importanza della psicoterapia nel suo percorso, e ha rivelato come il sostegno psicologico l’abbia aiutata a vivere con maggiore consapevolezza le emozioni intense tipiche di questa fase.

“Clara si è fatta desiderare tanto – ha dichiarato – ma adesso sto vivendo il periodo più bello della mia vita“. La connessione con la natura toscana sembra aver avuto un effetto positivo anche sul benessere mentale della futura mamma.

Ma se da un lato traspare la serenità del momento, dall’altro non passa inosservato il silenzio sul rapporto con la sorella Belen Rodriguez. Mentre Cecilia si trova in Toscana, Belen è in Sardegna con i figli, e tra le due sembra esserci ancora una distanza emotiva non risolta.