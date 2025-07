Noemi annulla il concerto a Pompei dopo il grave incidente sul lavoro. Vicinanza alle vittime e alle famiglie.

In seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Pompei, la cantante Noemi ha deciso di annullare il concerto previsto per ieri, lunedì 28 luglio 2025, in Piazza Schettini. L’evento, attesissimo dai fan è stato sospeso in accordo con il sindaco Carmine Lo Sapio, profondamente colpito dalla vicenda.

Due giovani operai sono rimasti gravemente feriti durante le operazioni di allestimento dell’area. Immediatamente trasportati in ospedale, sono attualmente ricoverati in condizioni critiche.

Le parole di Noemi: “La musica deve lasciare spazio al silenzio”

Il sindaco ha invitato la cittadinanza alla preghiera e alla solidarietà: “Sono vicino alle famiglie e chiedo a tutti di pregare per i due giovani coinvolti nell’incidente” ha dichiarato.

Noemi, nota per la sua sensibilità e per l’impegno sociale, ha affidato ai social il proprio messaggio di cordoglio: “In questo momento di grande tristezza, la cosa che mi sta più a cuore è esprimere la mia più sentita vicinanza alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia“.

Noemi Ph. Nicolò Parsenziani

La cantante ha sottolineato quanto sia importante non ignorare simili eventi: “Ogni vita messa in pericolo sul luogo di lavoro è una ferita che riguarda tutti noi. La musica deve lasciare spazio al silenzio in un momento così delicato“.

Rispetto e vicinanza: il messaggio della comunità

L’annullamento del concerto da parte di Noemi non è stato solo un gesto simbolico, ma un segnale forte di rispetto nei confronti delle vittime del lavoro. “Io e tutte le persone che sono al mio fianco ci teniamo a ringraziare il pubblico per la comprensione” ha aggiunto la cantante.

Il gesto di Noemi ha raccolto consensi e apprezzamenti da parte del pubblico e delle istituzioni.