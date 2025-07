A un anno dalla separazione da Claudio Midolo, Clio Zammatteo rivela: “Era finita da tempo, oggi pensiamo solo alle bambine”.

Clio Zammatteo, conosciuta al grande pubblico come Clio MakeUp, è tornata a parlare della separazione dal marito Claudio Midolo, avvenuta nel luglio 2024 dopo 18 anni insieme e due figlie, Grace e Joy. In un momento di confessione con i suoi fan, l’imprenditrice ha rivelato nuovi dettagli inediti sulla fine del matrimonio. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Clio Zammatteo rompe il silenzio: “Da tempo non funzionava più”

In una sessione di domande e risposte su Instagram, l’influencer 42enne ha raccontato con sincerità la fine del suo matrimonio: “Era da tanto che non funzionava più. Quando si esce da un periodo così lungo, se ci si è voluti bene, si capisce che qualcosa si è rotto. Probabilmente doveva andare così“.

Il matrimonio tra Clio Zammatteo e Claudio Midolo, celebrato nel 2008 a New York, era stato anche un sodalizio professionale.

Clio Zammatteo – www.donnaglamour.it

Insieme avevano costruito il brand ClioMakeUp, diventando pionieri nel settore del beauty online in Italia. Ma con il tempo, l’intesa personale si è affievolita, lasciando spazio solo alla collaborazione lavorativa e all’impegno genitoriale.

“Ci sentiamo solo per il necessario, per garantire serenità alle nostre bambine” ha spiegato Clio.

Un nuovo inizio per Clio e le sue figlie

Oggi, Clio Zammatteo si prepara a un nuovo capitolo della sua vita. Ha infatti rivelato di essere pronta a traslocare in un nuovo appartamento, scelto appositamente per avvicinarsi alla scuola delle figlie.

Un addio simbolico anche alla casa costruita dai genitori di Midolo, dove la coppia aveva vissuto dal rientro in Italia nel 2020: “Gli ho detto che era giusto che restasse lui. Ora ho trovato un appartamentino tutto mio. È un nuovo inizio“.

Per il momento, però, non ci sono nuovi amori all’orizzonte per la make-up artist.