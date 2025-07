Il successo di Temptation Island 2025 e la gioia di Filippo Bisciglia che si è lanciato in una imitazione-parodia del fidanzato Alessio.

Gli incredibili colpi di scena a Temptation Island 2025, dove non è mancata persino la “fuga” di uno dei protagonisti, hanno permesso al reality per coppie di ottenere ancora una volta il dominio della serata in termini di share e ascolti. Un risultato che Filippo Bisciglia, conduttore della trasmissione, ha deciso di festeggiare con una imitizione unica diventata virale.

Temptation Island 2025: altro record di ascolti

Altra puntata altro record e altro successo negli ascolti per Temptation Island 2025. Non è certo una novità che il reality per coppie stia assolutamente prendendosi la scena nella prima serata del piccolo schermo. Anche l’ultimo appuntamento ha fatto registrare numeri impressionanti con milioni di italiani incollati alla tv.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Canale 5 ha proposto appunto la quinta puntata del reality per coppie che si è aperta con il falò di confronto tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti. La puntata ha fatto registrare anche stavolta ascolti record, tenendo incollati davanti allo schermo 3.851.000 spettatori con uno share del 30%, vincendo la serata.

Niente da fare per le altre reti che si sono dovute arrendere allo strapotere delle coppie di fidanzati e delle dinamiche che si sono instaurate con tentatori e tentatrici.

Filippo Bisciglia e la parodia virale: il video

E per festeggiare al meglio il successo di Temptation quale modo migliore per Filippo Bisciglia se non quello di un video divertentissimo nel quale, facendo la parodia di Alessio, si gode i record di ascolti del reality per coppie? Ecco, infatti, il conduttore esibirsi come non mai con le frasi tipiche utilizzate dal “fidanzato” salvo poi chiudere con un “Grazieee” enorme urlato al pubblicato di Canale 5. Siamo sicuri che per il finale di stagione non mancheranno altre sorprese, anche da parte del buon Filippo.