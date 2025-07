“Che emozione”: un nuovo inizio per Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Importante momento nella vita di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia ha fatto un bellissimo annuncio sui social.

Sono una coppia bellissima e nel loro futuro ci sono molte altre cose belle. Stiamo parlando di Filippo Magnini e Giorgia Palmas con l’ex nuotatore che solamente pochi mesi fa aveva raccontato come fosse davvero iniziata la loro storia. Una relazione che adesso li ha portato ad un altro step molto importante della loro vita annunciato con orgoglio sui social.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la nuova casa

Momento importante per la coppia formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due, infatti, hanno deciso di trasferirsi in una nuova casa a Milano. L’ex Veiina di Striscia e l’ex campione del nuoto lo hanno annunciato con un bellissimo post social al quale hanno aggiunto diversi scatti nella nuova abitazione.

Giorgia Palmas – www.donnaglamour.it

Al momento la nuova dimora non sembra essere arredata. Da quanto spiegato dalla coppia, toccherà alla loro amica e architetta Raffaella Razzini a “rendere tutto magico”. Ad ogni modo i due sembrano estremamente felici della decisione presa e dello spostamento da una zona all’altra della città lombarda.

Le prime foto e i dettagli

Come anticipato, tramite un post su Instagram, Magnini e la Palmas hanno annunciato il cambio di casa. A quanto pare la coppia ha deciso di trasferirsi in un quartiere più tranquillo e residenziale di Milano: la zona San Siro. Prima, invece, si trovavano in zona Sempione. “Nuovo capitolo”, hanno scritto i due sui social mostrandosi sorridenti seduti e mezzo sdraiati sul bel pavimento della nuova casa. “Casa nuova, che emozione“, ha aggiunto ancora la Palmas nelle sue stories dove appare anche la seconda foto condivisa che vede la sua mano e quella di Magnini tenere una chiave, quella appunto della nuova dimora.

Un nuovo inizio per l’intera famiglia che sarà chiamata ad adattarsi alla zona e anche all’immobile che, come detto, sembra dover essere ancora arredato. Staremo a vedere più avanti se i due vorranno fornire qualche dettaglio in più.