Paolo Bonolis vittima di uno scherzo davanti a tutti: la reazione è virale

Momenti di divertimento in casa di Paolo Bonolis con il figlio Davide che gli ha fatto uno scherzo davanti a tutti a pranzo.

Qualche giorno fa Luca Laurenti ha svelato il segreto del successo di Paolo Bonolis. Un successo nella vita professionale ma anche in quella privata che, aldilà della separazione da Sonia Bruganelli, vede il conduttore legato da un rapporto magico con i suoi figli. Vedere per credere le ultime vicende che hanno visto il figlio Davide organizzargli uno scherzone in piena regola.

Davide Bonolis in vacanza

Tramite una serie di contenuti social, Davide Bonolis e la sua fidanzata Martina hanno condiviso alcuni momenti insieme della vacanza che stanno vivendo. Con loro anche Paolo Bonolis che è stato protagonista del lungo filmato pubblicato dalla giovane coppia che ha scelto di far vedere una “tipica giornata” di relax della loro vacanza appunto.

Tra i vari momenti della giornata, come anticipato, Davide e Martina ne hanno documentato anche uno molto familiare tanto semplice quanto esilarante: durante il pranzo, il ragazzo ha deciso di nascondere il piatto di pasta destinato al padre, facendogli credere che non fosse mai arrivato…

Lo scherzo a papà Paolo Bonolis: il video

Il video mostra Davide ridacchiare complice con la sua ragazza mentre osserva la reazione del padre, seduto a tavola, visibilmente infastidito ma allo stesso tempo divertito dall’improvvisa sparizione del piatto. Paolo Bonolis, noto per il suo umorismo tagliente e il suo carattere frizzante, ha reagito con un misto di scocciatura e ironia, regalando un’espressione tra il perplesso e l’incredulo che ha subito fatto il giro del web. “Che dita al c**o”, ha detto. “Che due pa**e”, ha aggiunto lasciandosi poi andare ad un sorriso.

Il conduttore, colto di sorpresa infatti ha inizialmente creduto che qualcuno si fosse dimenticato di lui, poi capendo di essere stato vittima del figlio, ha deciso di lasciarsi andare ad una risata. Il siparietto familiare è stato accolto con entusiasmo dai fan, che hanno apprezzato la spontaneità e la leggerezza del momento.