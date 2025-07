Al Giffoni 2025, Luca Laurenti si apre sul legame con Paolo Bonolis e riflette sul “segreto” che ha reso il loro sodalizio un successo.

Mentre la cronaca rosa si popola di rumors su un possibile ritorno tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, al Giffoni Film Festival 2025 la vera sorpresa è Luca Laurenti. Voce parlante nel prossimo film dei Puffi, l’artista ha spiazzato tutti con dichiarazioni sul suo “segreto” per il successo, un mistero che da quarant’anni lo lega indissolubilmente al conduttore e amico.

Luca Laurenti rompe il silenzio sul possibile ritorno di Ciao Darwin

Interrogato da Super Guida TV, sul possibile ritorno di Ciao Darwin, Luca Laurenti non si è nascosto, ma ha lanciato segnali ambigui. “Lo amo pure io, soltanto che da una parte lo capisco (si riferisce a Bonolis che smentito il ritorno del programma), perché noi iniziamo a registarlo alle 19 di sera e finisce alle 2.00 di notte“.

Eppure, tra le righe, qualcosa sfugge. “Lui ha due anni più di me, poi per me è facile, esco e rientro, mentre lui 7 ore di seguito a parlare. Per lui è più pesante, a meno che non fa un anno sabatico, ha bisogno di un allenatore…“.

Il segreto dietro il successo della coppia Laurenti-Bonolis

In molti si chiedono quale sia il segreto del successo di Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Durante l’intervista a Super Guida TV, Laurenti ha liquidato la questione con poche parole: “Ma guarda che il segreto non c’è perché praticamente non abbiamo fatto altro che rimanere noi stessi. Siccome non è che abbiamo fatto studi di recitazione, è così come sei. Come due amici che al bar si dicono, si raccontano le cose…”.

Nel ripercorrere gli anni trascorsi accanto al celebre conduttore, l’artista ha aggiunto con una punta di ironia e affetto: “L’unica cosa che posso dire a Paolo è che l’ho visto molto più di mia moglie. Sono quarant’anni che vedo più lui che mia moglie. Vabbé che siamo una coppia aperta...”.