In queste ore Sarah Toscano è stata travolta dal bodyshaming per un video circolato in rete: ecco che cosa è successo.

Purtroppo il bodyshaming è una forma di bullismo difficile da combattere. In effetti, ogni giorno tantissime persone, anche giovanissime, vengono criticate per la loro forma fisica e questa volta è successo anche a Sarah Toscano. Scopriamo cosa sta succedendo.

I pesanti commenti su Sarah Toscano

Tutto è nato a causa di alcuni video che hanno fatto il giro del web in cui Sarah Toscano si esibisce sul palco. Alcuni utenti, infatti, hanno notato che la giovane cantante negli ultimi mesi ha preso qualche chilo in più rispetto a quando aveva vinto l’edizione di Amici 23.

Un cambiamento che gli utenti hanno subito notato e di cui hanno cominciato a parlare a suon di commenti: “Ma che le è successo?” scrive uno, “Ma come è diventata?“, aggiunge un altro. Insomma, una pioggia di commenti di bodyshaming contro una ragazzina che si è mostrata senza paura con un fisico in salute.

Parlano i fan di Angelina Mango: “Non imparate mai”

Ma se sul web c’è chi critica, per fortuna c’è anche chi difende e in questo caso a Sarah Toscano il supporto non è mancato. Non sono solamente i suoi fan ad aver cercato di difenderla, ma anche quelli di Angelina Mango, ex concorrente di Amici.

In effetti, anche Angelina era stata vittima di pesanti critiche da parte del pubblico, tanto da aver deciso di annullare il tour a causa di alcuni problemi di salute. Una decisione non semplice da prendere, ma necessaria, il che ha permesso ad Angelina di trascorrere del tempo lontana dalle telecamere e dal palcoscenico per ritrovarsi.