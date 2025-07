È ora di vacanze per Aurora Ramazzotti, la quale è volata in Grecia per po’ di relax in compagnia di Eros e Michelle, i suoi genitori.

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze di famiglia in Grecia. Ma quest’anno c’è una novità: assieme a lei ci sono Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, i suoi genitori. Una reunion famigliare che la giovane ha voluto condividere su Instagram con un dolcissimo post con tanto di descrizione.

La foto di Aurora Ramazzotti con papà Eros e mamma Michelle

Come anticipato, Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze estive in Grecia in compagnia di due ospiti d’eccezione: papà Eros e mamma Michelle. Una reunion inaspettata e che la giovane influencer ha deciso di condividere coi propri fan attraverso un dolcissimo post su Instagram.

Il contenuto consiste in un carosello fotografico con tre immagini in cui compaiono Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker uno accanto all’altra, mentre in mezzo c’è Aurora. La famiglia si trova su una spiaggia gremita di lettini e ombrelloni e appaiono tutti sorridenti più che mai. A completare il tutto una tenera descrizione che recita: “It’s a family matter“, che tradotto significa: “È un affare di famiglia“.

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Quella tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata probabilmente una delle relazioni più chiacchierate dal gossip. La coppia si è conosciuta nel 1995, quando Michelle aveva solo diciotto anni ed stata insieme per circa sette anni, finché nel 2002 entrambi hanno deciso di prendere delle strade separate.

Ma l’affetto reciproco non è mai mancato, complice anche la presenza di Aurora, la loro primogenita nata nel 1996. Non a caso, lo stesso cantante in un’intervista per il Corriere della Sera aveva spiegato il come mai lui e Michelle fossero rimasti uniti e in ottimi rapporti nonostante la separazione: “Abbiamo voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice“.