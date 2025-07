Sta facendo parlare l’ultimo video che vede protagonista Wanda Nara accanto a L-Gante. Ecco cosa è successo.

Solamente poco tempo fa, Wanda Nara aveva fatto intendere di voler tornare sui suoi passi con Mauro Icardi e intraprendere un nuovo tipo di relazione cordiale anche per il bene delle figlie. Ora, a quanto pare, l’argentina ha fatto dietrofront pure con L-Gante con cui si era da poco lasciata, o così sembrava che fosse. Sui social un nuovo video ha scatenato tante discussioni…

Wanda Nara di nuovo con L-Gante

Dopo qualche settimana di assenza dai social insieme, con annesse voci di relazione finita, Wanda Nara e L-Gante sono riapparsi insieme. A mostrare i due è stato il ragazzo in una storia su Instagram presto diventata virale e ripresa da diversi utenti. L’argentina e il cantante avevano intrapreso una relazione poi apparentemente finita.

Wanda Nara – www.donnaglamour.it

Ora, invece, dopo essersi fatti rivedere insieme tutto sembra essere cambiato. “Che bello rivedervi uniti”, ha commentato un fan facendo intendere che, secondo lui, la Nara e L-Gante siano tornati ad essere una coppia. Eppure, ad attirare l’attenzione della maggior parte degli altri utenti è stato altro…

Il video e la “leccata”

Nella breve storia social mostrata da L-Gante e diventata poi a tutti gli effetti una clip virale sul web, ecco una “leccata”. Sì, a tutti gli effetti. Non si capisce bene il motivo ma durante il momento insieme, il ragazzo a favore di camera ha voluto mostrare in modo molto particolare il suo affetto per Wanda con una leccata in piena regola sulla guancia. La donna, dal canto suo, non ha battuto ciglio facendo intendere una complicità ritrovata o mai persa. Un gesto che ha fatto parlare fin dal principio e che è destinato, ne siamo sicuri, a creare una vera e propria bufera sui due (e non solo).