Le ossessioni, le “malattie” e la confessione anche sui soldi: Fabrizio Corona si racconta senza peli sulla lingua in una lunga intervista.

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona non è mai banale quando parla. E dopo aver fatto discutere con l’audio inedito di Raoul Bova e la chat privata con Barbara D’Urso, rieccolo protagonista con alcune dichiarazioni rilasciate a Repubblica in un’intervista a firma di Claudio Sabelli Fioretti che è riuscito a far svelare a Corona diversi aneddoti della sua vita.

Fabrizio Corona: tra donne e soldi

Tra i vari passaggi dell’intervista a Repubblica di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, Fabrizio Corona ha avuto modo di confermare che certe affermazioni che lui spesso fa facciano parte del “personaggio”. Eppure, l’ex re dei paparazzi ha davvero tanto da dire e da raccontare. Tra i temi principali, sicuramente, le donne, ma anche i soldi…

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Adesso è diventato padre bis e sta con Sara Barbieri ma in generale quando si parla di donne: “Se sono mai stato con una brutta? Mai. Solo ragazze belle, con un bel cu*o e senza cellulite. Nel 2018 ero fidanzato con Zoe Cristofoli, molto bella. Quando mi sono accorto che aveva un po’ di cellulite l’ho lasciata”, ha detto Corona.

E se si passa al capitolo soldi… “Mi hanno trovato un casino di soldi nascosti nel controsoffitto. Non hai idea di quanti muri hanno ospitato i miei soldi. Ho sempre avuto almeno 4 milioni di euro nei muri“.

“Ammalato di se**o” e le feste

Tra gli eccessi raccontati da Corona nel corso dell’intervista, riecco le donne: “Sono ammalato di se**o. A 18 anni sono andato a vivere a Miami. Facevo il modello. Ero entrato in un giro allucinante. Feste, droga, prostituzione, gigolò. E frequentavo la casa di Gianni Versace”, ha spiegato l’ex re dei paparazzi. “Cosa succedeva? Tutto. Tutti che sco**vano con tutti, tutti che pi**avano in ogni angolo. Ho visto cose che voi umani…”.

In generale Corona non fa più certe cose ma nel suo modo di vivere va spesso contro le regole: “Faccio fatica. La regola mi fa schifo. Odio fermarmi al semaforo rosso. Non tollero di mostrare i documenti. Non riesco a fare la fila dal medico”.