Alcuni messaggi privati tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso sono diventati pubblici dopo che l’ex re dei paparazzi li ha mostrati.

Nelle ultime ore, Fabrizio Corona si è davvero scatenato andando a parlare di presunti tradimenti di Raoul Bova ma anche di Temptation Island. Proprio in merito al reality per coppie, l’ex re dei paparazzi ha fatto alcune considerazioni chiamando in causa Barbara D’Urso e anche la scelta di Pier Silvio di mandarla via causa “trash”. A quanto pare, la “difesa” di Corona è piaciuta a Carmelita che lo avrebbe contattato.

Fabrizio Corona e il “trash” su Mediaset

Nel corso della recente puntata del suo podcast ‘Falsissimo’, Fabrizio Corona ha deciso di parlare delle scelte di Mediaset con l’addio a Barbara D’Urso deciso da Pier Silvio ma, allo stesso tempo, la volontà di proseguire con trasmissioni decisamente “trash” come Temptation Island e Grande Fratello. L’ex re dei paparazzi ha fatto appunto un confronto in questo senso difendendo, di fatto, la conduttrice.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

“Pier Silvio crede di aver rivoluzionato la TV. Ha detto di aver eliminato il trash dai palinsesti, ma allora perché Temptation Island, Uomini e Donne e il Grande Fratello vanno ancora in onda?”, si è domandato Corona nel suo podcast e anche nella breve clip condivisa su Instagram dove, appunto, a menzionato anche la D’Urso.

I messaggi con Barbara D’Urso

A quanto pare le parole di Corona sarebbero giunte proprio a Carmelita che avrebbe mandato alcuni messaggi all’uomo. L’ex re dei paparazzi ha quindi deciso di condividere la presunta chat con la conduttrice che mostra una emoticon di un cuore e un messaggio: “Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo“, con riferimento al suo addio causa “trash” da Mediaset ma dall’incongruenza con le trasmissioni prima citate. Staremo a vedere se ci saranno nuovi capitoli della vicenda.