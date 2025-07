A Falsissimo, Fabrizio Corona ha dichiarato che Raoul Bova avrebbe tradito la moglie Rocio Munoz Morales per tre anni.

Fabrizio Corona è tornato a infiammare il gossip con una rivelazione su uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane: la presunta crisi e separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, sua moglie, con la quale ha avuto due figlie, Luna e Alma.

L’indiscrezione di Fabrizio Corona

In una recente puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha voluto toccare un argomento che sta facendo discutere il gossip italiano: la presunta separazione di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Nei giorni scorsi era trapelata un’informazione secondo cui le cause della possibile rottura fossero i tradimenti reciproci dei due attori, ma a questa si aggiunge quanto rivelato da Corona.

Infatti, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato: “È notizia di questi giorni che la relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è finita. La loro storia era nata in un momento delicato: Raoul era sposato con Chiara Giordano, e Rocio è stata la tentatrice che ha spezzato una coppia storica“.

Il racconto prosegue: “Oggi, però, il cerchio si chiude: Rocio diventa la vittima di un’altra tentatrice. Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una relazione parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente, abbiamo tutte le prove. Messaggi e audio clamorosi“.

In ogni caso, è bene sottolineare che a oggi la coppia non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito, preferendo il silenzio. Pertanto, le informazioni riportate in precedenza al momento si tratta semplicemente di gossip che non è stato anche né smentito, né confermato.

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Quella tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova è una storia d’amore che ha fatto sognare i fan per più di dieci anni. Infatti, la coppia si è conosciuta nel 2011 sul set di “Immaturi – Il viaggio”, ma ha ufficializzato la relazione soltanto nel 2013, lo stesso anno in cui l’attore si è separato da Chiara Giordano, la sua ex moglie.

Dopo due anni, nel 2015, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono diventati genitori di Luna, la loro prima figlia, mentre nel 2018 è nata Alma, la secondogenita. Ma per l’attore questi non sono gli unici figli: infatti, dall’ex moglie, Raoul ne ha avuti altri due: Alessandro Leon, nato nel 2000 e Francesco, nel 2001.