Secondo il gossip, si sarebbe riaccesa la passione tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni, la quale sognerebbe un figlio da lui.

Secondo Gabriele Parpiglia, tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe riesplosa la passione. Stando all’indiscrezione la coppia si sarebbe vista in segreto per un weekend sul lago di Como, ma non è finita qui. Infatti, si dice anche che la Ferragni desideri un figlio da lui.

Il presunto ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Da quando Chiara Ferragni ha chiuso il suo matrimonio con Fedez, in molti si sono chiesti se l’imprenditrice digitale potesse avere un nuovo flirt. Dopo alcune indiscrezioni, di recente, Chiara avrebbe ricominciato a frequentare una sua ex fiamma, Giovanni Tronchetti Provera.

A diffondere il gossip, Gabriele Parpiglia, il quale ha spiegato meglio nella sua newsletter cosa starebbe succedendo. “A Chiara Ferragni torna a battere il cuore e no, non stiamo parlando di Cristiano Caccamo, lungo flirt mai smentito. E non stiamo nemmeno parlando di cantanti tirati in ballo nei dissing“. Poco dopo viene fatto il nome di Tronchetti Provera, con il quale Chiara avrebbe perfino trascorso un romantico weekend sul lago di Como.

Ma seppur non sia certo che fossero insieme, è trapelato un indizio che ha fatto discutere: una foto pubblicata dalla stessa Chiara sul suo profilo Instagram in cui compare anche un letto disfatto.

Giovanni Tronchetti Provera

“Vorrebbe allargare la famiglia”: l’indiscrezione inaspettata

Ma non è tutto. Anzi, Parpiglia ha anche spiegato che questa volta quello tra Chiara e Giovanni non sia un semplice flirt, ma qualcosa di più: “A noi risulta che la Ferragni vorrebbe allargare la famiglia, anzi, ha proprio chiesto un figlio da Provera. Il desiderio si avvererà?“.

In ogni caso, al momento nessuna delle parti coinvolte ha deciso di rilasciare dichiarazioni in merito, sopratutto sulla possibilità di allargare la famiglia, dato che entrambi sono già genitori di bambini avuti dai precedenti matrimoni.