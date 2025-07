Il noto attore e regista ha criticato Fedez per il suo intervento al podcast La Zanzara dove ha attaccato un’attivista di Ultima Generazione.

A quanto pare l’intervento Fedez in una recente puntata del podcast La Zanzara, non è piaciuto ad Alessandro Gassmann. Il celebre attore e regista, infatti, ha criticato le dichiarazioni fatte dal rapper nei confronti dell’attivista di Ultima Generazione. Scopriamo che cosa è successo.

Alessandro Gassmann furioso con Fedez: “Chi ha studiato dice il contrario”

Alessandro Gassmann ha decido di affidarsi a Instagram per esprimere il suo pensiero su quanto accaduto tra Fedez e la giovane attivista di Ultima Generazione durante la puntata del celebre podcast. Ebbene, l’attore ha pubblicato sul suo profilo social un post in cui ha citato anche il rapper.

Il contenuto è un carosello fotografico in cui compare l’interno di un jet privato, seguito da alcune considerazioni scritte in nero su sfondo bianco. Queste, infatti, contengono alcune informazioni scientifiche relative al consumo di carburante da parte dei jet privati. L’obiettivo? Dimostrare che il mezzo di trasporto prediletto da molti vip sia in realtà uno dei più inquinanti di sempre.

A completare il tutto una didascalia che recita: “Nel mondo dello sti ca**i, tanto lo fanno tutti, così ben descritto e avvallato da Fedez, l’impatto dei jet privati sul clima sarebbe ininfluente. Chi invece ha studiato ci dice esattamente il contrario. Climate justice now“.

Lo scontro tra Fedez e l’attivista di Ultima Generazione

Ma cosa ha spinto Alessandro Gassmann ha lanciare questa dura critica a Fedez? Ebbene, come anticipato, la causa non è altro che l’intervento fatto dal rapper in una puntata del podcast La Zanzara. Qui, infatti, Giuseppe Cucciari ha avuto modo di intervistare Ester Goffi, esponente del movimento di attivisti di Ultima Generazione.

In occasione della seconda udienza del processo vaticano, Ester Goffi, attivista del movimento Ultima Generazione, prende parte a una protesta davanti a Castel Sant’Angelo – www.donnaglamour.it