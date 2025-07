Durante la diretta di Unomattina Estate su Rai 1, la chef ospite saluta il pubblico con una frase dal doppio senso: il video della gaffe.

La gaffe di Rosanna Marziale a Unomattina Estate è diventata in poche ore uno dei momenti più commentati della giornata. Dopo le recenti confessioni sulla castità del conduttore Alessandro Greco, la diretta di oggi ha riservato una sorpresa: una battuta involontaria ma dal chiaro doppio senso che ha fatto sconvolto sia lo studio che il pubblico da casa. Ecco, a seguire, cosa è successo.

Unomattina Estate: dalla ricetta alla gaffe sulle “pa**e”

Nel corso della puntata, come riportato da Novella2000, è arrivato il momento dedicato alla cucina. Alessandro Greco ha introdotto la chef Rosanna Marziale, che ha proposto una ricetta originale: palle di mozzarella ripiene con tagliolini al basilico. Dopo aver illustrato gli ingredienti, la cuoca ha spiegato con chiarezza i vari passaggi per preparare il piatto, attirando la curiosità del pubblico.

Tutto si è svolto senza intoppi fino al momento dei saluti. Ed è proprio in quell’occasione che la chef ha pronunciato una frase diventata in pochi minuti virale: “Grazie mille, buona giornata a tutti. Mi raccomando, inviatemi le vostre pa**e“. Il riferimento era ovviamente al piatto presentato, ma il doppio senso involontario non è sfuggito a nessuno.

La risata di Alessandro Greco e il video che impazza sul web

Alessandro Greco non ha potuto fare a meno di reagire con una risata, commentando con un ironico “Esatto” che ha aumentato il divertimento generale. La scena, trasmessa in diretta, è stata immediatamente rilanciata sui social, dove ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti divertiti. “Sicuramente riceverà una valanga di foto”, ha scritto un utente sotto il video pubblicato su X (ex Twitter). Un altro ha aggiunto ironicamente: “Pa**e con salsa di pi**lli, tra l’altro“.

Ecco, a seguire, il video diventato virale: