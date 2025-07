Tv in lutto: addio al mitico attore anche di Star Trek e La Signora in Giallo

Lutto nel mondo del cinema e della tv: addio al mitico attore Tom Troupe, celebre per le sue apparizioni anche in Star Trek e La Signora in Giallo.

Il settore del cinema, della tv e dello spettacolo in lutto. Dopo la morte di Michael Madsen, ecco un altro pezzo da novanta andare via: è morto Tom Troupe, celebre attore noto per le sue apparizioni anche in Star Trek e La Signora in Giallo ma anche in Mission Impossibile e tante altre opere di successo tra piccolo e grande schermo. L’uomo aveva 97 anni.

Morto Tom Troupe

Mondo dello spettacolo in lutto con particolare riferimento a cinema è tv. Come anticipato, è morto Tom Troupe, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in Star Trek e Mission Impossible. L’uomo è scomparso all’età di 97 anni, come confermato dalla sua famiglia domenica e riportato da Deadline. Da quanto si apprende, l’attore è deceduto per cause naturali il 20 luglio nella sua casa a Los Angeles, cinque giorni dopo il suo compleanno.

Sui social, dopo la diffusione della notizia della dipartita dell’uomo, in tantissimi hanno voluto condividere messaggi d’affetto per lui. Da sottolineare come l’attore abbia preso parte a serie tv molto seguite come, per esempio, E.R. e La signora in giallo.

La carriera e il successo

Nato a Kansas City, Missouri, nel 1928, Troupe iniziò la sua carriera nel teatro locale prima di trasferirsi a New York nel 1948 dove studiò fino al debutto a Broadway nel 1957. Successivamente, la sua carriera prese il via e il successo arrivò con i suoi ruoli più ricordati come quello di David Day nella serie ‘Mission: Impossible’ e del tenente Matthew Harold in ‘Star Trek’, entrambi del 1967. L’uomo fu protagonista anche in serie tv come La signora in giallo e Il fuggiasco ma anche E.R.

Troupe fu protagonista anche a teatro, passione mai abbandonata, dove condivise il palco con Carole Cook, con cui è stato sposato dal 1964 al 2023. I due vinsero il premio Los Angeles Ovation Award alla carriera nel 2002.