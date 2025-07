Diletta Leotta “bombastica” ma la foto allo specchio lascia un dubbio

Una foto pubblicata da Diletta Leotta in un post con tante altre immagini ha suscitato tantissime reazioni per via del fisico e non solo.

Non solo la t-shirt che ha fatto tanto parlare, adesso Diletta Leotta è tornata assoluta protagonista sui social con un post Instagram che ha generato una quantita enorme di reazioni. Il motivo? Una serie di immagini apparentemente dolci in famiglia con sua figlia Aria e il marito Karius, ma anche alcune decisamente “bollenti” che la vedono in costume…

Diletta Leotta: le foto in famiglia e non solo

A Diletta Leotta, si sa, basta veramente poco per far parlare. La conferma è arrivata nelle ultime ore dopo che la nota conduttrice di DAZN ha pubblicato un post social, su Instagram, dalla Germania dove ha trascorso questi ultimi giorni con il marito Loris Karius e la loro dolce piccola bimba, Aria. Apparentemente, i contenuti condivisi hanno fatto pensare a qualcosa di dolce ma non è stato solo così.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Scorrendo il carosello della immagini condivise dalla bella Leotta, ecco infatti alcune foto che la vedono assoluta protagonista in costume sfoggiando un fisico mozzafiato. A destare particolare attenzione, uno scatto dove risulta presente, anche se di spalle, la figlia Aria.

Le reazioni: il “dubbio” di Flora Canto

A porre l’accento sull’immagine in questione è stata anche Flora Canto che ha ricondiviso tramite le sue stories il post di Diletta. La donna ha optato per aggiungere una emoticon del “dubbio” senza dare altre spiegazioni. Qualcuno ha ipotizzato che la Canto volesse fare delle allusioni al fisico scolpito e, forse, ai ritocchi della Leotta. Altri, invece, hanno supposto che la Canto si stesse domandando il senso del selfie allo specchio dove si vede, appunto, la piccola Aria nella vasca. Cosa avrà voluto dire? Chi lo sa. Si attendono aggiornamenti a proposito.