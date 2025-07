Colpo di scena per Belen: pizzicata al mare con un famoso ex di Uomini e Donne

Un avvistamento bollente per Belen Rodriguez che tra i tanti rumors è riuscita a sorprendere tutti con un ex Uomini e Donne.

L’estate 2025 si preannuncia bollente per Belen Rodriguez, che dopo mesi lontana dai riflettori è tornata a far parlare di sé. La showgirl argentina è stata protagonista di alcuni rumors in tema amore in queste ore e anche di un particolare nuovo avvistamento in Sardegna in compagnia di un volto noto al piccolo schermo e nello specifico di Uomini e Donne.

Belen, l’avvistamento al mare

Cosa ci sarà tra Belen e Andrea Foriglio? Ebbene sì, perché a quanto pare, la bellissima argentina è stata pizzicata in Sardegna insieme all’affascinante osteopata romano con un passato televisivo. Foriglio, infatti, è noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Nicole Santinelli nella stagione 2022-2023.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Successivamente, il nome dell’uomo è stato al centro di altri rumors in tema gossip. Infatti, nonostante la relazione con Nicole non abbia avuto un seguito, Andrea ha continuato a far parlare di sé, frequentando per qualche tempo Guendalina Canessa, ex gieffina e volto noto del gossip italiano.

La segnalazione

La presenza di Belen e Andrea insieme ha immediatamente fatto scattare il tam tam mediatico, complice l’ambientazione suggestiva della costa sarda e quella che per alcuni è stata una evidente complicità tra i due. Pare che i l’argentina e Foriglio abbiano trascorso alcuni momenti insieme neppure tanto lontani da occhi indiscreti visto che non sono riusciti a sfuggire agli smartphone dei curiosi.

La conferma dell’avvistamento è stata una segnalazione inviata da un utente agli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno pubblicato tutto sulle loro storie Instagram. Secondo quanto riportato, Belen e Andrea sono stati visti in atteggiamenti affettuosi presso una nota spiaggia nei pressi di Porto Cervo. Staremo a vedere se sull’argomento qualcuno vorrà aggiungere dettagli o fornire delle spiegazioni a proposito.