“Non li supererò mai”: Chanel Totti e il video sui genitori

Il gesto di Chanel Totti con riferimento ai suoi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti. Cosa avrà voluto dire la giovane ragazza?

Solamente pochi giorni fa aveva incantato tutti con un look audace e dark. Ora, Chanel Totti ha sorpreso ancora i suoi seguaci ma per motivi ben diversi. La ragazza, infatti, ha ripubblicato un filmato molto speciale che vedeva tra i protagonisti anche i suoi genitori: Ilary Blasi e Francesco Totti, ai bei tempi del loro felice matrimonio.

Chanel Totti: i rapporti in famiglia

La storia d’amore finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata molto chiacchierata negli ultimi anni. Dall’annuncio della separazione ad oggi, infatti, se ne sono dette veramente di ogni tipo sulla ex coppia che aveva “conquistato” Roma. A subire gli effetti di queste tante voci, indubbiamente, sono stati i figli dei due.

In questa ottica, va detto, i tre ragazzi sembrano aver affrontato tutto per il meglio trovandosi spesso a condividere momenti di gioia con mamma e papà e, successivamente, anche con i rispettivi compagna e compagno. Eppure, come dimostrato con un recente video social, la separazione della coppia non poteva non lasciare delle sensazioni negative. Vedere per credere l’ultimo contenuto condiviso da Chanel Totti.

Il video sui genitori

Chanel ha condiviso sul suo profilo TikTok il video di un’altra utente che fa riferimento alla storia d’amore dei suoi genitori Ilary e Francesco. Nel filmato, a scorrere sono delle frasi dove si legge: “Gli ho detto di non aver superato una grande delusione d’amore. Lui mi fa: ‘Ah, quindi non hai ancora superato una vecchia relazione?'”. A quel punto a spuntare è proprio una foto della Blasi e di Totti.

A completare la malinconia del video e le sensazioni della secondogenita della conduttrice e dell’ex capitano della Roma, una frase che Chanel in un certo senso ha fatto sua (ma che appartiene alla utente che ha condiviso il post): “Non li supererò mai”. Cosa avrà voluto dire la ragazza? Magari che i genitori stavano davvero bene insieme e chissà che in futuro…