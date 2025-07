Ballando con le Stelle: ecco i vip in lizza, spunta l’esclusione eccellente

Un listone con oltre 10 nomi per coloro che sarebbero in lizza per prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Spunta un’esclusione.

Si susseguono con insistenza le voci relativamente al cast di concorrenti per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Al netto di quello che sembra essere il primo nome ufficiale, nelle ultime ore sarebbe spuntata una specie di lista con i papabili che potrebbero salire sul palco della trasmissione di Rai 1. Ci sarebbe anche una esclusione illustre.

Ballando con le Stelle: spunta la lista

Dopo settimane di rumors, indiscrezioni e conferme, vere o ipotetiche, ecco che iniziano ad emergere quelli che potrebbero essere i protagonisti della prossima stagione del dance show prodotto con Ballandi Multimedia: Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha intenzione di creare un cast eccezionale e in questo senso ci sarebbero nomi veramente illustri.

Milly Carlucci e Paolo Belli – www.donnaglamour.it

Il primo, però, non riguarda chi ci sarà ma chi, invece, non sarà presente dopo tanti mesi di chiacchiere. Barbara D’Urso, infatti, alla fine non prenderà parte al programma stando alle segnalazioni di Affaritaliani. Il media ha però appunto dato idea di chi potrà danzare sul palco di Rai 1.

Tutti i nomi dei “papabili”

In pista dovrebbe scendere Fabio Fognini, che ha da poco annunciato il suo addio al tennis. Tra gli altri nomi anche quelli di Martina Colombari, Piero Marazzo, Nancy Brilli, Marcella Bella, Flavio Insinna e Francesca Fialdini. Ipotesi anche per Anna Safroncik, Eleonora Pedron e Pierluigi Pardo. Andrea Delogu con questi ultimi due che dovrebbero essere quasi confermati. In passato si era parlato pure del cantante Rosa Chemical, ma non dovrebbe esserci. L’ultima pazza idea della Carlucci potrebbe essere Chanel Totti ma in questo caso non ci sono conferme. Staremo a vedere, alla fine, chi dirà di sì alla conduttrice.