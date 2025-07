“Così è troppo”: Diletta Leotta manda in tilt il web con un dettaglio sulla maglietta

Alcune foto di Diletta Leotta hanno catturato l’attenzione dei fan sui social. In particolare ha fatto parlare un dettaglio della maglietta.

Diletta Leotta ha trascorso alcuni giorni nella vibrante New York, approfittando dell’estate per coniugare impegni lavorativi con momenti di relax. La conduttrice siciliana, amatissima dal pubblico italiano, ha condiviso sui social diversi scatti del suo soggiorno nella Grande Mela, tra passeggiate tra i grattacieli e colazioni nei tipici locali americani. Anche a migliaia di chilometri dall’Italia, la giornalista sportiva ha mantenuto intatto il suo stile glamour e la sua inconfondibile energia che erano stati “messi in discussione” da poco con un video che aveva provocato tanti commenti.

Diletta Leotta e la “vacanza” americana

Come detto, per la bella Diletta Leotta, il viaggio negli States non è stato solo vacanza. La donna è volata negli Stati Uniti anche per alcuni progetti professionali legati al mondo della comunicazione tra cui il mondiale per club di calcio che ha visto DAZN in prima linea.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

In questo senso, tra le sue storie Instagram ha mostrato brevi frammenti di incontri, shooting fotografici e momenti dietro le quinte della piattaforma. Sempre più attiva a livello internazionale, la Leotta ha dimostrato una crescita costante nel panorama dello spettacolo, rafforzando la sua immagine anche al di fuori dei confini italiani.

Il dettaglio della maglietta

A catalizzare l’attenzione dei fan, tuttavia, è stato un dettaglio in particolare: una maglietta attillata con la scritta “Nude Project”, indossata da Diletta durante una passeggiata per le strade di New York. L’outfit, semplice ma estremamente seducente, ha scatenato un’ondata di commenti sui social, molti dei quali ironici o piccanti, giocando sull’ambiguità della scritta. Il contrasto tra la frase provocatoria e l’eleganza della conduttrice ha generato un mix irresistibile che non è passato inosservato. Ancora una volta, Diletta è riuscita a far parlare di sé.