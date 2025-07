Pamela Petrarolo rivela di aver rischiato una denuncia e insulti dopo un’intervista nel podcast L’Angolo Malala.

Pamela Petrarolo, ex concorrente del Grande Fratello, ha pubblicato un nuovo episodio del suo format su Instagram, L’Angolo Malala, dove ha raccontato alcuni retroscena delle puntate precedenti, lasciando i fan senza parole.

In particolare, ha rivelato alcuni dettagli inediti e inaspettati di un’intervista che è stata pubblicata nei mesi scorsi. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Pamela Petrarolo: l’intervista che le stava costando una denuncia

L’ex gieffina ha rivelato di aver rischiato una denuncia a seguito di un’intervista a Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del reality di Canale 5.

Nel video, Petrarolo si è mostrata visibilmente scossa, spiegando: “Per quanto riguarda l’intervista fatta da me a Jessica Morlacchi, pensate un po’ – ha raccontato –. Ho rischiato una denuncia. Ragazzi, su questa cosa io stenderei un bel velo pietoso“.

Non è chiaro da chi sarebbe partita la denuncia né quali contenuti avrebbero causato l’inasprimento della situazione, ma online, tra le fanbase del GF, si rincorrono varie ipotesi, senza conferme ufficiali.

Ma questa non è stata l’unica intervista problematica del podcast.

Tensione con Ilaria Galassi: l’intervista mai pubblicata

Un altro momento delicato è stato quello dell’intervista a Ilaria Galassi, ex coinquilina e storica amica di Pamela. Le due avevano già avuto uno scontro nella casa del Grande Fratello, a causa di confessionali incrociati non proprio amichevoli.

Nonostante sembrasse tornata la pace tra loro, l’intervista realizzata per L’Angolo Malala ha riacceso i dissapori.

Secondo quanto raccontato da Pamela, la discussione durante la registrazione ha preso una piega imprevista: “Abbiamo cominciato a discutere fino ad arrivare a un punto di non ritorno. A un certo punto la signorina ha deciso anche di insultarmi“.

Per evitare ulteriori polemiche, le due avrebbero deciso, di comune accordo, di non rendere pubblica l’intervista, come indicato da una schermata apparsa nel video.