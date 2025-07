Melissa Satta e Carlo Beretta, vacanze da sogno e spunta una persona “speciale”

Si stanno godendo giorni di vacanza in alcune delle mete più belle del mondo Melissa Satta e Carlo Beretta. Con loro anche una persona speciale.

Vacanze all’insegna del relax e dei panorami mozzafiato per Melissa Satta e Carlo Beretta, che in questi giorni stanno trascorrendo un romantico viaggio tra Grecia e Turchia. La coppia, che da mesi fa parlare di sé per la relazione iniziata dopo la rottura di lui con Giulia De Lellis, ha condiviso alcuni scatti sui social che stanno facendo discutere, esattamente come l’ultima voce privata che riguarda una presunta dolce attesa dell’ex Velina.

La vacanza di Melissa Satta e Carlo Beretta

Come detto, Melissa Satta e Carlo Beretta si stanno divertendo in vacanza visitando location da urlo. Le immagini postate su Instagram hanno mostrato i due alle prese con zone storiche e paesaggi molto particolari, tra mare cristallino, tramonti spettacolari e località esclusive. Ma a catturare maggiormente l’attenzione dei follower non sono solo questi posti da sogno.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

Infatti, oltre ai vari momenti di tenerezza tra Melissa e Carlo, i fan della coppia hanno notato un dettaglio inaspettato: insieme a loro c’è anche Umberta Gnutti Beretta, madre dell’imprenditore. La presenza della suocera ha sorpreso molti, considerando le indiscrezioni degli scorsi mesi che parlavano di un rapporto non proprio idilliaco tra lei e Melissa.

La presenza della madre di Carlo e i progetti

Secondo alcune voci passate, la madre di Carlo non avrebbe visto di buon occhio l’ex Velina, forse per via della sua notorietà o del suo passato sentimentale molto esposto mediaticamente. Eppure, gli ultimi scatti sembrano raccontare un’altra storia. In una delle foto, Umberta è apparsa sorridente accanto al figlio, probabilmente in una foto eseguita proprio dall’ex Velina, segno che la tensione tra le due donne potrebbe essersi finalmente sciolta. Che si tratti di una tregua estiva o dell’inizio di un nuovo equilibrio familiare, è presto per dirlo.

Intanto, Melissa e Carlo sembrano godersi ogni momento di questa vacanza all’insegna dell’amore e della famiglia, lasciando parlare le immagini. E chissà che queste ferie non segnino un passo importante nella loro relazione, anche in vista di un futuro sempre più stabile.