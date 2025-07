Ultimi rumors non certo positivi sulle condizioni di salute di Bruce Willis. Il noto attore è affetto da una malattia: la demenza frontotemporale.

Circa un mese fa alcune foto di Bruce Willis avevano fatto molto discutere. Il noto attore, infatti, continua ad essere alle prese con una brutta malattia: la demenza frontotemporale. Sulle sue condizioni di salute non ci sono state nel corso degli ultimi tempi informazioni ufficiali se non quelle filtrate da qualche media che nelle ultime ore hanno descritto una situazione molto cupa.

Bruce Willis: le ultime voci sulla salute

Nel marzo 2022, Bruce Willis aveva annunciato il ritiro definitivo dalle scene a causa dell’afasia, un disturbo del linguaggio che stava già interferendo con la sua attività professionale. Successivamente, era poi arrivata la terribile diagnosi di demenza frontotemporale, una situazione che avrebbe portato l’uomo ad un peggioramento progressivo.

In questo senso, nelle ultime giornate, alcuni tabloid avrebbe parlato della situazione dell’uomo che sarebbe peggiorata. Willis avrebbe perso la capacità di parlare, leggere e camminare autonomamente.

Come sta davvero l’attore

Come anticipato, però, queste indiscrezioni non sono state confermate dalla famiglia che, anzi, ogni tanto, anche se raramente, sta pubblicando delle foto in famiglia proprio dell’uomo. Tra le ultime apparizioni, quella mostrata dalla figlia Tallulah che aveva condiviso foto a casa della nonna dove era presente appunto l’attore.

In precedenza, era stata sua moglie, Emma Heming, ha far vedere uno scatto di Willis insieme alla figlia in occasione della festa del papà. Al momento non abbiamo certezze sulla salute dell’attore. L’unico dato sicuro è che Willis sta vivendo circondato dall’amore dei suoi cari che lo supportando e sostengono in questa difficile periodo della sua vita.