Le confessioni inedite di Lunetta Savino a Belve hanno fatto parlare e continuano a farlo anche dopo settimane dal faccia a faccia su Rai 2.

Tra le interviste più discusse dell’ultima edizione di Belve c’è stata senza dubbio quella della famosa e amata attrice Lunetta Savino. In particolare erano stati alcuni passaggi “privati” legati al bacio peggiore ricevuto sul set ma anche ad una rivelazione su una “cosa a tre” che la donna ha ammesso di aver provato tempo fa. Ora, a Repubblica, la Savino è tornata a raccontare il “successo” di quel faccia a faccia con la Fagnani su Rai 2, svelando anche chi l’abbia cercata.

Lunetta Savino e la confessione piccante

Intervistata da Repubblica, Lunetta Savino ha raccontato alcuni retroscena legati a cosa sia capitato dopo la sua intervista a Belve. La donna ha spiegato di aver ricevuto “tantissimi, tantissimi commenti e devo dire perlopiù positivi, perché io poi dopo averla fatta ho detto: ‘Oddio, che ho detto?’. Mi sono buttata, cioè non ho avuto freni inibitori […], ho semplicemente detto la verità”.

Lunetta Savino – www.donnaglamour.it

La Savino ha quindi aggiunto: “Le cose che mi sono accadute, però, hanno colpito molto tante spettatrici, ma anche spettatori, ma anche amici d’infanzia che mi hanno detto: ‘Veramente hai fatto una cosa a tre? Perché tu no?‘”, ha riso. “Ho detto delle cose vere perché se dovevo andare a pescare la belvata… Ecco, la cosa secondo me che ha colpito le persone che mi hanno scritto, chiamato, sono state anche le cose sui colleghi. Ma io ho detto tutto in maniera scherzosa”.

Il messaggio del collega

Tra i vari passaggi, l’attrice ha anche raccontato di aver ricevuto un particolare messaggio da un collega: Emilio Solfrizzi. Pare che l’uomo le abbia scritto: “‘Madonna, ma Lunetta mi hai messo nei guai. Adesso sono tutti che scrivono, vogliono provare questo bacio di questo bravo baciatore'”, ha detto l’attrice che ha spiegato come “con Emilio c’è un’amicizia di vecchissima data”.