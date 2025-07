Vacanza in Grecia per Aurora Ramazzotti che ha dedicato alcune parole a Goffredo Cerza scatenando diverse polemiche.

Non solo la presenza di mamma Michelle e papà Eros in vacanza con lei in Grecia. Con Aurora Ramazzotti, ovviamente, non potevano mancare il piccolo Cesare e Goffredo Cerza al quale la giovane showgirl ha dedicato una bellissima riflessione che, però, ha generato tante polemiche nei suoi seguaci con annesse critiche.

Aurora Ramazzotti: la dedica a Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si sta godendo una vacanza estiva in Grecia insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare, nato nel 2023. Tra panorami mozzafiato e momenti di relax in famiglia, la giovane influencer ha condiviso con i suoi follower alcuni scorci del viaggio, accompagnandoli con riflessioni personali e romantiche.

A catturare particolarmente l’attenzione dei social è stato un pensiero rivolto a Goffredo, pubblicato da Aurora in un post su Instagram: “Non credo in Dio, ma tu sei il mio salvatore”, ha scritto la donna. Una frase che ha immediatamente acceso il dibattito online, suscitando reazioni contrastanti.

Le polemiche

Da un lato, molti fan hanno apprezzato il tono poetico e l’intensità dell’affermazione, vedendola come un’espressione sincera di amore e gratitudine verso il compagno. Dall’altro, alcuni utenti hanno criticato l’uso del termine “salvatore” in un contesto che richiama simboli religiosi, trovandolo irrispettoso o eccessivo.

Non è la prima volta che Aurora si lascia andare a confessioni pubbliche che generano discussioni. E anche in questo caso, come detto, non sono mancati appunto i commenti degli haters che hanno trovato non corretto e anche un pizzico “blasfemo” quanto scritto dalla ragazza la cui intenzione, siamo sicuri, era solo quella di mostrare il proprio immenso amore per Goffredo e la sua famiglia. Una mission riuscita al 100% ma con delle conseguenze evidenti leggendo i messaggi dei vari utenti social.