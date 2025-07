Il dolore devastante di Amadeus: “Mancherà tantissimo”

Non poteva mancare un pensiero molto sentito da parte di Amadeus dopo la notizia della morte della mitica Marina Donato.

Il mondo dello spettacolo è rimasto piuttosto scosso in queste ore per la tragica notizia della morte di Marina Donato, nota produttrice e vedova del compianto e amato conduttore Corrado. La donna, nell’ultimo periodo, aveva lavorato fianco a fianco con Amadeus a ‘La Corrida’ sul Nove e per questo all’Ansa il presentatore ha colto l’occasione per ricordarla con grande affetto.

Il dolore di Amadeus dopo la morte di Marina Donato

“Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l’altro ieri pomeriggio: la notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole“, ha dichiarato Amadeus con grande dolore. “Stavamo già lavorando alla prossima edizione della Corrida, con tante idee, spunti, confronti e Marina ci metteva la consueta energia, l’entusiasmo di sempre”.

Ama ha precisato che il rapporto con la Donato non fosse solo professionale: “Le volevo veramente bene e so che lei ne voleva a me: un legame nato quasi a pelle, anche perché lei conosceva bene l’immenso affetto che nutrivo per Corrado e l’amore per la Corrida. Anzi, da anni pensavamo a realizzarla insieme: appena finisco Sanremo giuro che la facciamo, le avevo promesso. E così era stato”.

Il lavoro e l’assenza

Il conduttore ha sottolineato alcuni aspetti molto positivi e unici della compianta produttrice e autrice tv: “[…] Ma non viveva nel passato, si proiettava nel futuro: era bello parlare con lei anche di progetti. Ecco perché la notizia della morte è ancora più inaspettata. Ritrovarmi a lavorare accanto a lei, alla Corrida, è stata la cosa più bella di quest’ultimo anno”, ha detto Amadeus.

“Ora dovremo andare avanti senza di lei, ci mancherà tantissimo. La televisione perde una figura di riferimento e di grande esperienza”, ha concluso il famoso presentatore che non mancherà di presenziare per l’ultimo saluto alla donna ai funerali a Roma alle 10.30 nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ndr