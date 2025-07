È morta a 76 anni Marina Donato, produttrice TV e vedova di Corrado. Lavorò a programmi di successo come La Corrida e Forum.

Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa della celebre produttrice televisiva Marina Donato, famosa anche per essere la vedova di Corrado Mantoni. La produttrice e autrice televisiva tra le più influenti degli ultimi decenni, è morta la notte del 30 luglio 2025 all’età di 76 anni.

Marina Donato: una vita in televisione

La notizia della scomparsa di Marina Donato è stata diffusa in mattinata.

La Donato si è spenta al Policlinico Umberto I di Roma dopo un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.

Nata il 4 luglio 1949 nella Capitale, Marina Donato si era fatta conoscere inizialmente per la sua collaborazione con Corrado Mantoni, uno dei volti più amati della Rai e di Mediaset. Da quell’incontro nacque una lunga unione sentimentale e professionale, che portò i due a condividere la vita e la carriera per oltre vent’anni, fino al matrimonio celebrato il 27 giugno 1996.

La carriera di Marina Donato si è sviluppata lontano dai riflettori, ma è stata fondamentale per il successo di programmi diventati iconici nel panorama televisivo italiano. Tra questi, spiccano “La Corrida“, portata avanti anche dopo la morte di Corrado, “Forum” e “Il pranzo è servito“.

Marina Donato, tra carriera e vita privata

Marina Donato non era soltanto la vedova di uno dei volti storici della televisione italiana, ma è stata anche una figura fondamentale per il successo di alcuno dei programmi più iconici della tv.

Anche recentemente Marina Donato aveva dimostrato la sua instancabile passione per la tv: aveva infatti curato l’ultima edizione de La Corrida, trasmessa sul canale Nove con la conduzione di Amadeus, e stava già lavorando alla prossima stagione prevista per l’autunno 2025.