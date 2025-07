Barbara D’Urso fuori dal programma Rai: il progetto passa a un’altra conduttrice, salta il debutto 2026 nella tv pubblica.

Barbara D’Urso dovrà rimandare ancora il suo ritorno in televisione. Nonostante le speranze dei fan e le voci insistenti su un progetto Rai pensato appositamente per lei, sembra che il programma in questione sia già stato assegnato a un’altra conduttrice. A svelarlo è stato Davide Maggio, noto esperto di televisione, rispondendo su Instagram a una domanda sul futuro della popolare presentatrice. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Il progetto Rai che sembrava fatto su misura per lei

Secondo quanto riportato, il format, inizialmente collegato alla D’Urso, sarebbe stato il reboot di Carramba, anche se la conduttrice ha più volte smentito un suo coinvolgimento diretto.

Tuttavia, l’indiscrezione conferma che il progetto è ormai nelle mani di un’altra figura televisiva, lasciando in sospeso il futuro professionale della conduttrice napoletana, almeno per la prossima stagione televisiva.

Solo un mese fa, Barbara D’Urso aveva raccontato a Il Corriere della Sera di un incontro con Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, e con il CEO di Freemantle Italia. In quell’occasione, aveva parlato di un format definito “emotainment”, elegante, popolare e commovente, pensato per Rai Uno e previsto in prima serata dal gennaio 2026. Un progetto che, secondo le sue parole, non aveva nulla a che fare con Carramba.

Cosa riserva il futuro per Barbara D’Urso

Con la stagione televisiva alle porte e la cancellazione del progetto Rai, cresce l’incertezza sul futuro di Barbara D’Urso in TV. Dopo la sua uscita da Mediaset, molti fan speravano in un ritorno significativo sul piccolo schermo, ma le ultime notizie suggeriscono che ci sarà ancora da aspettare.

La conduttrice non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma la sua assenza dai palinsesti del 2025-2026 sembra ormai confermata. Resta da capire se altri progetti, magari sul web o in teatro, saranno annunciati a breve.