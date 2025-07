MariaVittoria Minghetti risponde alle voci sui presunti ritocchi estetici di Tommaso Franchi: “Solo barba e capelli”.

Negli ultimi giorni il nome di Tommaso Franchi è tornato al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune foto “prima e dopo” circolate sul web, che hanno alimentato i sospetti di un presunto ricorso alla chirurgia estetica. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato accusato, da parte del popolo dei social, di essersi rifatto mento, labbra e naso grazie a qualche filler strategico. Ma è davvero così? A fare chiarezza è stata MariaVittoria Minghetti, fidanzata di Tommaso Franchi e professionista nel settore della medicina estetica. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

MariaVittoria Minghetti rompe il silenzio

Ospite del podcast Book For Beauty di Nicolò Maltese, ha raccontato un aneddoto sorprendente: molti fan si recano nel suo studio non per un trattamento, ma per chiederle aggiornamenti sulla sua vita privata e su Tommaso.

“Pagano la visita solo per fare una foto con me e sapere se siamo ancora fidanzati” ha spiegato, rivelando anche di aver introdotto le visite a pagamento proprio per questo motivo.

MariaVittoria è intervenuta direttamente anche sulle foto virali che suggerirebbero un cambiamento radicale nel volto di Tommaso Franchi. “Non ha differenze se non capelli e barba” ha dichiarato, smentendo ogni tipo di ritocco estetico.

La dottoressa sa fare molto bene il suo lavoro #GrandeFratello pic.twitter.com/yN6PKG8HUO — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 30, 2025

“Magari fosse merito mio, lo sbandiererei! Ma è genetica ragazzi, fatevene una ragione” ha concluso con ironia.

Il glow-up di Tommaso Franchi

Che si tratti di chirurgia o semplice evoluzione estetica, il cambiamento di Tommaso Franchi è evidente.

Il nuovo taglio di capelli e la barba ben curata hanno sicuramente accentuato i suoi lineamenti, regalando un effetto glow-up che non è passato inosservato.

Ma se anche avesse scelto di affidarsi a qualche ritocchino? Nulla di male: nella showbiz-era, anche questo fa parte del gioco.