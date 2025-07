Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono una coppia, presentazioni in famiglia: conferme dalla sorella della ballerina di Amici.

La vita sentimentale di Matteo Berrettini torna ad attirare l’attenzione dei media. Dopo settimane di indiscrezioni e scatti rubati, arriva la conferma ufficiale: il tennista romano è fidanzato con Vanessa Bellini, ballerina ed ex concorrente di Amici 22. A rivelarlo è stata Jessica Bellini, sorella maggiore della giovane artista, in un’intervista al settimanale Di Più, svelando dettagli inediti sulla nascita della relazione e sul loro primo incontro. Scopriamo che cosa ha detto.

La reazione della famiglia Bellini all’arrivo di Berrettini

La scintilla tra Berrettini e Bellini sarebbe scoccata a metà giugno durante un concerto di Marracash a Torino, dove Vanessa si esibiva come ballerina. Secondo quanto dichiarato dalla sorella, tutto è iniziato con uno sguardo, poi l’inizio di una frequentazione diventata subito importante, tanto che il tennista è stato presentato in famiglia nel giro di poche settimane.

“È stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo” ha raccontato Jessica Bellini, sorpresa dall’ingresso di Matteo Berrettini nella quotidianità della sua famiglia.

Matteo Berrettini

Il campione è già stato a Novara, città natale di Vanessa, per conoscere i genitori della ballerina. Jessica lo ha incontrato una sola volta, descrivendolo come un ragazzo educato e tranquillo. Tuttavia, resta vigile: “Spero sia serio e che non faccia soffrire mia sorella“.

Vanessa Bellini, la nuova fiamma di Matteo Berrettini

Vanessa Bellini, classe 2003, si è fatta conoscere grazie al programma Amici di Maria De Filippi, dove è rimasta fino a gennaio 2023.

Dopo l’uscita, la sua carriera è decollata: ha calcato i palchi accanto a star come Elodie, The Kolors, Rose Villain e Marracash. Proprio grazie a quest’ultimo sarebbe avvenuto l’incontro con Matteo Berrettini, suggellando un legame che sembra crescere ogni giorno di più.