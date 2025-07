“Non è ho mai parlato prima”: Ida Platano rivela a tutti la sua patologia

L’ex volto di Uomini e Donne Ida Platano ha parlato in modo molto sentito ai fan riguardo una patologia che la affligge da tempo.

Qualche tempo fa si era parlato del suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Ora, invece, il nome di Ida Platano è tornato ai doveri di cronaca per un suo personalissimo sfogo con tanto di ammissione in merito ad una patologia cronica che la affligge da tempo. La dama, infatti, rispondendo a delle critiche pesanti, ha svelato di avere una problematica.

Ida Platano e le critiche per le gambe

Non è certo la prima volta che Ida Platano finisce nel ciclone delle critiche sui social da parte degli haters. In particolare, a dare fastidio alla donna, alcuni messaggi a proposito della sua gambe e delle sue caviglie da molti ritenute spesso troppo “gonfie”, “grandi” o “sproporzionate”. La donna ha sempre cercato di difendersi e lo ha fatto anche in queste ore.

La Platano, infatti, con un video social, ha deciso di rispondere a tutti gli odiatori ma li ha sorpresi svelando che questa situazione legata alle sue gambe sia dovuta ad una patologia cronica che l’ha colpita ormai da tantissimi anni.

La spiegazione: la patologia della dama

“Sono qui per raccontarvi di una mia insicurezza, voi dite perché lo stai facendo solo adesso? Perché mi sento pronta ora”, le prime parole di Ida su Instagram. “Ho sempre avuto difficoltà a mostrare le mie gambe. Già da ragazzina le guardavo allo specchio e non mi piacevano, ho iniziato il mio lavoro a 13 anni, andavo a casa e mi facevano malissimo, anche solo a toccarle, soprattutto nella parte inferiore, dove avevo piccoli lividi, crampi. Facevo fatica a mostrarle e ogni volta che andavo in giro cercavo di coprirle per paura che qualcuno le vedesse e dicesse che strane e quindi mi facevo un sacco di problemi e paranoie”.

La donna ha quindi proseguito spiegando di essere affetta da una patologia cronica chiamata lipedema: “[…] Quando ero ragazzina neanche si sapeva questa cosa, forse saperlo un po’ prima mi avrebbe aiutato a venire allo scoperto. Non mi voglio più coprire, nascondermi. Tutti noi abbiamo dei difetti fisici, sono bella nell’anima e questo non mi può fermare dal mostrarmi e piacermi […]”. La Platano con questa confessione ha quindi mostrato un suo lato molto sensibile nella speranza che gli haters possano lasciare definitivamente in pace.