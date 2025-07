“Prima con lui e poi…”: segnalazione assurda sulla fidanzata di Temptation

Non finiscono mai le emozioni targate Temptation Island 2025. Ebbene sì perché sui social è arrivata una segnalazione sulla fidanzata Lucia.

Da Temptation Island 2025 al trono di Uomini e Donne. Questo il destino di un tentatore che ha fatto colpo nell’utlima edizione del reality per coppie. Ma non solo. Le notizie che riguardano i protagonisti dell’ultima stagione della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia non sono certo finite qui. Pare, infatti, che Lucia sia stata pizzicata in dolce compagnia. Più volte…

Temptation Island 2025: la storia di Lucia e Rosario

Il mondo di Temptation Island 2025 è destinato a far parlare per tutta l’estate. In questo senso la coppia formata da Lucia e Rosario sembra essere tra quelle che faranno maggiormente discutere anche perché la ragazza sembra essersi avvicinata, non ad un single, bensì a due. In questo senso, però, va ricordato che la fidanzata era uscita con il compagno dal reality, cosa che quindi contrasta parecchio con le segnalazioni giunte sul suo conto.

In particolare, come è stato fatto notare da Lorenzo Pugnaloni, Lucia, dopo essere uscita dal programma con Rosario, si sarebbe avvicinata parecchio ad Andrea ma non solo. La ragazza sarebbe stata pizzicata anche con un altro ex del villaggio…

La segnalazione con i due single

Stando all’esperto Pugnaloni, che ha mostrato sui propri canali social anche una foto per dare maggiore concretezza alle sue parole, Lucia non solo si sarebbe vista e sentita con Andrea ma adesso avrebbe avuto modo di fare lo stesso con il single Francesco, il single che aveva cercato di conquistare Valentina, un’altra protagonista del reality.

Al netto della segnalazione, che ha un pizzico di assurdo, va detto, non è chiaro se si tratti di una semplice amicizia nata nel villaggio o se tra i due ci sia qualcosa di più. Indubbiamente, però, le frequentazioni di Lucia stanno facendo molto discutere. Questo potrebbe essere argomento decisamente chiacchierato non solo in queste ore ma anche per il resto dell’estate. Infatti, sicuramente, i vari personaggi di Temptation saranno ben bene monitorati.