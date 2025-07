Il single Flavio Ubirti lascia il calcio per diventare tronista a Uomini e Donne dopo Temptation Island: l’indiscrezione.

Una nuova svolta televisiva per Flavio Ubirti, 24 anni, che dopo l’esperienza come tentatore a Temptation Island ha deciso di lasciare definitivamente il calcio. Il giovane, originario della provincia di Firenze, sarà infatti uno dei nuovi tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 da settembre. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Flavio Ubirti lascia il calcio per Uomini e Donne

Durante l’ultima edizione di Temptation Island, Flavio si è distinto fin dai primi giorni per il suo fascino e il suo modo diretto di approcciarsi alle ragazze. In particolare, aveva stretto un legame con Denise, pur essendo notato da tutte le fidanzate presenti nel villaggio. Ma adesso la sua presenza in televisione potrebbe diventare più stabile.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web e ha sorpreso i tifosi della Baldaccio Bruni di Anghiari, squadra di Eccellenza dove Ubirti ha giocato nel ruolo di portiere.

A confermare la decisione è stato proprio il direttore sportivo del club, Alberto Bruni, che ha dichiarato: “Ci ha comunicato di aver ricevuto un’offerta importante da Mediaset. Non potevamo trattenerlo“.

Ora, con il trono di Uomini e Donne, Flavio avrà l’occasione di raccontarsi meglio e cercare una relazione duratura davanti alle telecamere. “Tra dieci anni mi vedo con una famiglia e dei figli” ha dichiarato in un’intervista, dimostrando una chiara intenzione di costruire qualcosa di serio.

Flavio Ubirti: dal calcio alla tv

Oltre a essere (ormai) un ex calciatore, Flavio Ubirti è anche modello e influencer. Il suo profilo Instagram, in costante crescita, è già seguito da migliaia di fan.

La sua partecipazione a Uomini e Donne è attesissima, e promette di portare una ventata di novità nello studio del programma.

Per molti, sarà interessante vedere come l’ex portiere toscano affronterà il corteggiamento sotto i riflettori, e se riuscirà davvero a trovare l’amore. Una cosa è certa: la sua presenza non passerà inosservata.