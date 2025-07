Antonella Clerici su X rivela cosa pensa di Temptation Island: “Magnetico, ci piace perché le corna le abbiamo avute tutti”.

Antonella Clerici ha sorpreso i fan con un commento inaspettato sul celebre reality Temptation Island. La storica conduttrice Rai, molto attiva su “X” (ex Twitter), ha espresso la sua opinione sul programma di Canale 5, toccando con ironia il tema delle “corna“. Le sue parole, però, non sono piaciute a tutti. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Antonella Clerici fan di Temptation Island: le sue parole

Durante la messa in onda di una delle ultime puntate, Antonella Clerici ha scritto sui social: “Ci piace Temptation Island, perché in fondo le corna le abbiamo avute tutti“. Un’affermazione diretta, schietta e priva di filtri, che ha generato una pioggia di commenti, molti dei quali critici.

Comunque #TemptationIsland2025 e' magnetica… forse perche' le corna le abbiamo avute tutte/i — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) July 30, 2025

Se da un lato alcuni utenti hanno apprezzato la spontaneità e l’onestà della conduttrice, sottolineando come il suo commento rispecchi una realtà spesso taciuta, dall’altro non sono mancate le reazioni indignate. Diversi utenti l’hanno accusata di banalizzare il tradimento, e qualcuno ha perfino chiesto spiegazioni pubbliche.

Ecco quali sono state le reazioni degli utenti.

La reazione degli utenti

Sotto al suo post si è riversata una pioggia di commenti. Qualcuno scrive: “Ma parla per te, non è che devi mettere tutti in mezzo solo perché sei cornuta TU“, mentre qualcun altro ironizza commentando: “Antonella, leggendo i commenti mi sa che hai toccato un tasto sensibile! Chi ci tiene a ribadire che non è cornuto, evidentemente qualche dubbio ce l’ha!!!“.

Antonella Clerici risponderà agli utenti che si sono scatenati sotto la sua dichiarazione? Non ci resta che attendere per scoprire se la conduttrice romperà il silenzio dicendo, ancora una volta, la sua senza filtri.