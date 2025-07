Elodie, cena a Roma con Iannone e la ballerina Francesca: emergono nuovi dettagli sul presunto interesse. “È presissima di lei”.

Elodie torna al centro dell’attenzione mediatica per un curioso retroscena che unisce spettacolo, sentimenti e mistero. Tutto ha inizio lo scorso 11 luglio, quando la cantante viene fotografata in compagnia del compagno Andrea Iannone e della ballerina Francesca durante una cena in un noto ristorante romano. Le immagini, pubblicate dal settimanale Oggi, mostrano un clima disteso e confidenziale tra i tre, che proseguono poi la serata insieme raggiungendo a piedi lo stesso hotel.

Un gesto che, da solo, potrebbe significare poco: Elodie, Iannone e Francesca potrebbero infatti essere coinvolti in un progetto artistico comune. Tuttavia, a riaccendere la curiosità è stata una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip. Scopriamo i retroscena.

Francesca “presissima” di Elodie: la segnalazione social

Nelle ultime ore, una follower di Marzano ha confermato l’interesse di Francesca per Elodie, dichiarando: “Questa notizia non solo te la confermo, ma ti aggiungo che Francesca è presissima di lei“.

Un’indiscrezione che ha immediatamente infiammato i social, facendo ipotizzare una forte attrazione da parte della ballerina nei confronti dell’artista.

Elodie, attualmente legata ad Andrea Iannone da circa due anni, non ha commentato la vicenda. Né lei né il suo entourage hanno smentito o confermato le voci, lasciando spazio alle speculazioni. Anche la ballerina Francesca, per ora, mantiene il silenzio.

Elodie sceglie il silenzio

La cantante 36enne è da tempo abituata a vivere sotto i riflettori, ma questa nuova voce ha sorpreso anche i suoi fan più fedeli. C’è chi difende la libertà della cantante di frequentare chi desidera, e chi invece si chiede se ci sia qualcosa di più dietro quella serata romana.

Intanto la cantante continua a mantenere alta l’attenzione su di sé, non solo per la sua musica ma anche per la sua vita privata.